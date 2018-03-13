Звезда "Дома-2" поведал об опасном биогеле в накаченных губах звёзд

Бывший участник телепроекта «Дом-2», а ныне известный блогер Рустам Солнцев, рассказал о тех знаменитостях, которые прибегли к использованию опасного биогеля, использующегося для придания объёма и пышности губам.

По словам Солнцева, недавно он побывал в клинике пластической хирургии, где медицинские специалисты рассказали об опасности использования биогеля, который зачастую вкачивают себе в губы звёзды, желающие улучшить свой внешний вид без стараний хирургов. Медики рассказали Рустаму, что со временем из-за биогеля может развиться сепсис, так как вещество, вкачиваемое в губы, постепенно распространяется по лицу, грозя развитием опасных заболеваний.

Александр Вест

Бывший участник телестройки также поведал о том, что к использованию такого биогеля прибегла не только Екатерина Варнава, но и Сергей Зверев, Алла Довлатова, а также Юлия Волкова и другие отечественные знаменитости. Заметим, сам Солнцев посещал пластического хирурга для удаления данного биогеля, который ранее был введён в его организм.