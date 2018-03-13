Престарелый Виторган отдал новорожденную дочь чужой женщине

78-летний актер Эммануил Виторган и его супруга Ирина Млодик не собираются бросать искусство и уходить в декрет. Свою новорожденную дочь они оставили на попечение чужой женщине – няни.

Анна Котова

В Instagram на своей странице артист опубликовал пост, в котором сообщил поклонникам, что 10 марта в театре отыграл вместе с женой любимый спектакль «Король треф-карта любви», который посвятили своей дочери Этель. На фото актер изображен вместе с остальными артистами. Скорее всего, ради спектакля семья оставила новорожденную дочь дома с няней. Очевидно, работа Виторган и Млодик не прошла даром, так как в интернете поклонники оставили много хороших комментариев.Новость о том, что у Эммануила Виторгана и Ирины Млодик родилась дочь, стала для общественности не только сенсацией, но и удивлением и шоком. Однако волна негодования стала еще больше, когда общественность узнала, что артистка в свои 56 лет рожала сама. Отметим, что о рождении девочки стало известно 26 февраля.