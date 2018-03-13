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Фанаты обсуждают возможную беременность Яны Рудковской

Сегодня, 10:47
В Сети активно обсуждают возможное пополнение в семье телеведущей Яны Рудковской и прославленного спортсмена Евгения Плющенко. Очередным поводом для предположений о беременности Яны стал неожиданный гость, посетивший её семью на отдыхе.

Фанаты обсуждают возможную беременность Яны Рудковской

 

В официальном Instagram-аккаунте Рудковской появился очередной фотоотчёт с её отдыха на Мальдивах, где она находится со своей семьёй. На опубликованной фотографии Яна Рудковская запечатлела момент, когда к ним в гости прилетел аист, который позировал телеведущей прямо у края бассейна. В комментариях подписчики телеведущей сразу начали обсуждать, стала ли данная публикация случайной, или же с помощью аиста Рудковская намекнула своим фанатам о пополнении в её семействе.

Фанаты обсуждают возможную беременность Яны Рудковской

 

Появление аиста в жизни является "предзнаменованием" скорого пополнения в семье. Многие пользователи стали восторженно поздравлять телеведущую с очередной беременностью, заявив о том, что сумели разгадать её намёки. Заметим, некоторые поклонники Рудковской также заметили, что на самом деле в гости к телеведущей прилетела цапля, а не аист, опровергнув предположения доверчивых подписчиков.
Александр Вест
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