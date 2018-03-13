Анастасия Волочкова выразила соболезнования родным Олега Табакова

Российская светская львица и балерина Анастасия Волочкова также выразила свои искренние соболезнования в связи со смертью талантливого артиста Олега Табакова. Слова скорби балерина выразила в личном микроблоге.

Светлана Славянская

Анастасия Волочкова присоединилась к отечественным знаменитостям, которые почтили память выдающегося артиста Олега Табакова, который скончался 12 марта в Москве в возрасте 82 лет. Балерина, которая находится в Литве на гастролях, была шокирована печальной новостью, о чем сообщила в своем Instagram.Волочкова написала, что из жизни ушел талантливейший актер и многодетный отец. Также Анастасия выразила соболезнования всей семье Табакова и его многочисленным поклонникам. Подписчики Волочковой присоединились к словам скорби: «Как же мы обожали Табакова, тяжело смириться с этой потерей», «Светлая память! Великие таланты, великие шедевры», «Светлая память незабываемому, талантливому, большому актеру».