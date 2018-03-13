В СМИ активно обсуждают развод Дарьи Мороз

В последнее время внимание многих СМИ было сосредоточено на бракоразводном процессе российской актрисы Дарьи Мороз, которая решила расторгнуть свои брачные отношения с театральным режиссёром Константином Богомоловым.

Слухи о возможном разводе Дарьи Мороз и Константина Богомолова распространялись в Сети уже в течении нескольких лет, так как поклонники актрисы стали замечать всё меньше совместных фотографий в её микроблоге. Сами супруги отказывались давать какие-либо комментарии на этот счёт, а их коллеги в МХАТ рассказали о том, что былая страсть уже не присутствует в отношениях звёздной пары. Также в столичном театре заметили, что Константин подолгу отсутствует в связи с длительными командировками, заботясь в первую очередь о своей карьере, а не о семейном счастье.

Александр Вест

Дарья не раз жаловалась своим друзьям относительно карьерных устремлений своего супруга, который попросту ставит семью на второе место. Напомним, в 2010 году Дарья подарила Константину дочь, которую назвали Анной.