Экс-солист "Отпетых мошенников" рассказал о распаде группы

О довольно горькой судьбе «Отпетых мошенников» поведал бывший участник группы Андрей Репников. Он отмечает, что группа фактически распалась. Помимо этого, он рассказал об испорченных отношениях со своими бывшими коллегами.

Николай Офицеров

Группа пока что еще дает весьма редкие концерты, но ресурсы их весьма ограничены. Пик популярности «Отпетых мошенников» пришелся на девяностые годы и начало «нулевых». Сегодня же о коллективе вспоминают, разве что, на ретро-дискотеках их самые преданные поклонники. Репников утверждает, что ждать от коллектива какого-либо нового творчества уж точно не стоит.Репников полностью прекратил гастрольную деятельность с группой еще в 2016 году, когда попал в серьезнейшее дорожно-транспортное происшествие. Лишь сейчас он смог полностью восстановиться от полученных тогда травм, но обратно в группу его брать отказались. По словам самого музыканта, у него имеется серьезный конфликт с другими участниками из «Отпетых мошенников», в подробности которого он прессу посвящать пока не стал.», - заявил в прессе источник, ознакомленный с ситуацией внутри группы.