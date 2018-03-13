Потеря члена семьи и нерождённый ребенок: Горькие тайны Табакова

Мнения

Потеря члена семьи и нерождённый ребенок: Горькие тайны Табакова

Супруги народного артиста поделились сокровенным.

Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

От Редактора

Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

Дочь балерины заметно повзрослела.

Сюжеты :

На Байконуре появится подвижная башня для посадки экипажей Над российским посольством в США кружил вертолёт Ученые: Ежедневный секс способен омолодить организм Учёные нашли два продукта, регулирующих артериальное давление В Анапе хотят построить «военное Сколково» с детскими лагерями Snapchat и Instagram отказались от гифок из-за обвинений в расизме Самую главную функцию WhatsApp усовершенствовали Учёные вычислили, когда человечество познакомится с инопланетянами Эксперты назвали ТОП-5 самых дорогих опций для автомобилей Солистка SEREBRO рассказала подписчикам о своей влюблённости Создатели «Очень странных дел» извинились за сексизм Антивирус Касперского обнаружил «не убиваемый» вирус
| | Экс-солист "Отпетых мошенников" рассказал о распаде группы

Экс-солист "Отпетых мошенников" рассказал о распаде группы

Сегодня, 10:24
О довольно горькой судьбе «Отпетых мошенников» поведал бывший участник группы Андрей Репников. Он отмечает, что группа фактически распалась. Помимо этого, он рассказал об испорченных отношениях со своими бывшими коллегами.

Экс-солист "Отпетых мошенников" рассказал о распаде группы

 

Группа пока что еще дает весьма редкие концерты, но ресурсы их весьма ограничены. Пик популярности «Отпетых мошенников» пришелся на девяностые годы и начало «нулевых». Сегодня же о коллективе вспоминают, разве что, на ретро-дискотеках их самые преданные поклонники. Репников утверждает, что ждать от коллектива какого-либо нового творчества уж точно не стоит.

Репников полностью прекратил гастрольную деятельность с группой еще в 2016 году, когда попал в серьезнейшее дорожно-транспортное происшествие. Лишь сейчас он смог полностью восстановиться от полученных тогда травм, но обратно в группу его брать отказались. По словам самого музыканта, у него имеется серьезный конфликт с другими участниками из «Отпетых мошенников», в подробности которого он прессу посвящать пока не стал.

«Группа окончательно умерла, у них нет денег, нет продюсера, потому коллектив разошелся по швам. «Отпетые мошенники» на данный момент гастролируют дуэтом ради хоть какой-то копеечки, но новых песен и клипов у них не будет уже никогда. Фактически, они являются старыми обанкротившимися артистами», - заявил в прессе источник, ознакомленный с ситуацией внутри группы.
Николай Офицеров
Новости по теме
Экс-солисту «Отпетых мошенников» грозит арест за долг по алиментам
Экс-солисту «Отпетых мошенников» грозит арест за долг по алиментам

На Игоря Богомазова, в прошлом солиста группы «Отпетые мошенники» завели уголовное дело. Основанием стало то, что он имеет задолженность в выплате алиментов,

Солист группы «Отпетые мошенники» пострадал в ДТП в Санкт-Петербурге
Солист группы «Отпетые мошенники» пострадал в ДТП в Санкт-Петербурге

23 июня солист популярной российской группы "Отпетые Мошенники" 45-летний Андрей Репников попал в страшную аварию под Санкт-Петербургом. С тех пор певец

Стив Тайлер: Группа Aerosmith распалась
Стив Тайлер: Группа Aerosmith распалась

Популярная рок-группа Aerosmith прекратила свое существование. На данный момент музыканты готовятся к прощальному гастрольному туру, который запланирован на

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости