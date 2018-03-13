Экс-солист "Отпетых мошенников" рассказал о распаде группы

Группа пока что еще дает весьма редкие концерты, но ресурсы их весьма ограничены. Пик популярности «Отпетых мошенников» пришелся на девяностые годы и начало «нулевых». Сегодня же о коллективе вспоминают, разве что, на ретро-дискотеках их самые преданные поклонники. Репников утверждает, что ждать от коллектива какого-либо нового творчества уж точно не стоит.
Репников полностью прекратил гастрольную деятельность с группой еще в 2016 году, когда попал в серьезнейшее дорожно-транспортное происшествие. Лишь сейчас он смог полностью восстановиться от полученных тогда травм, но обратно в группу его брать отказались. По словам самого музыканта, у него имеется серьезный конфликт с другими участниками из «Отпетых мошенников», в подробности которого он прессу посвящать пока не стал.
«Группа окончательно умерла, у них нет денег, нет продюсера, потому коллектив разошелся по швам. «Отпетые мошенники» на данный момент гастролируют дуэтом ради хоть какой-то копеечки, но новых песен и клипов у них не будет уже никогда. Фактически, они являются старыми обанкротившимися артистами», - заявил в прессе источник, ознакомленный с ситуацией внутри группы.