Любовница Аршавина после угроз его жены боится за свою жизнь

Отметим, что Ольга Семенова оказалась не из робкого десятка, и собирается на жену Андрея Аршавина подавать в суд за угрозы и оскорбление личности.
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Супруги народного артиста поделились сокровенным.
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Дочь балерины заметно повзрослела.
Жена знаменитого российского футболиста Андрея Аршавина, Алиса Кизьмина пойдет под суд. Ольга Семенова, казахская фотомодель, которую Андрей Аршавин обнял в
В Сеть попал полный вариант переписки супруги футболиста Андрея Аршавина с моделью из Казахстана Ольгой Семеновой. Алиса Аршавина обвинила Семенову в том, что
В свете скандала с участием супруги Андрея Аршавина Алисы на «майора ФСБ» решила пожаловаться казахстанская модель Ольга Семенова. По заявлению девушки, жена