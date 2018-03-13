Любовница Аршавина после угроз его жены боится за свою жизнь

Модель Ольга Семенова рассказала общественности об угрозах супруги знаменитого футболиста Андрея Аршавина.

В недавнем времени модель Ольга Семенова стала участницей программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» где и рассказала общественности об угрозах супруги футболиста Андрея Аршавина. Все началось с красивых ухаживаний Андрея за моделью. Как во всех романтических случаях были цветы, рестораны, красивые слова. О том, что он живет со своей женой, не было и речи. Ольга просто наслаждалась его общением и ничего не думала.

В один прекрасный вечер Семенова предложила своему ухажеру сняться на камеру телефона, на память, он не отказался. Во время съемки видео Андрей начал ласкать свою пассию за грудь, не боясь гнева супруги. Спустя некоторое время Ольге позвонила супруга футболиста – Алиса Аршавина, представилась «майором ФСБ» и не разбираясь в данной ситуации начала угрожать и оскорблять девушку. Теперь Ольга боится за свою жизнь и здоровье. О связи с футболистом Андреем Аршавиным она сожалеет, если бы знала, что он не свободен, то с ним бы не связывалась.

Пелагея Лебединская

Отметим, что Ольга Семенова оказалась не из робкого десятка, и собирается на жену Андрея Аршавина подавать в суд за угрозы и оскорбление личности.