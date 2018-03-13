Состарившаяся Николь Кидман шокировала внешним видом

50-летняя голливудская актриса Николь Кидман шокировала своих фанатов. На фото, сделанном американскими папарацци, артистка изображена с седыми волосами и очень морщинистым лицом.

Знаменитость журналисты запечатлели на улице Манхеттена. Артистка была одета не в шикарный наряд, а в обычную будничную одежду. Однако не совсем наряд шокировал поклонников, а то, что знаменитость была с седыми волосами и старческим лицом с морщинами. Как оказалось, это все лишь грим для будущего фильма «Щегол», в котором Николь играет Миссис Барбур. Поклонники критически отозвались о новом образ Кидман. Они заявили, что артиста пытается изобразить эмоции на лице, но из-за маски ничего не получается. Премьера фильма запланирована на октябрь 2019 года.

Анна Котова

Ранее актриса Николь Кидман рассказала общественности о своем тайном увлечении – она любит кушать насекомых. В доказательство знаменитость на камеру съела насекомое, а видео опубликовали на YouTube.