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| | Наталья Гвоздикова заявила, что ненавидит любовницу Евгения Жарикова

Наталья Гвоздикова заявила, что ненавидит любовницу Евгения Жарикова

Сегодня, 09:28
Актриса Наталья Гвоздикова во время программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" рассказала о супружеской жизни с Евгением Жариковым и заявила о том, что ненавидит его любовницу.

Наталья Гвоздикова заявила, что ненавидит любовницу Евгения Жарикова

 

На ток-шоу самая красивая актриса СССР поделилась подробностями своей семейной жизни с артистом Евгением Жариковым и о том, как смогла пережить его измену. У артиста шесть лет были любовные отношения с журналисткой Татьяной Секридовой, которая родила ему двух детей – сына Сергея и дочку Екатерину. Об этом Гвоздиковой рассказала сама Татьяна. Когда все тайное стало явным, актер вернулся в семью. Актриса смогла его простить. По ее словам, Женю она не оправдывает, но ошибку способен сделать любой человек. Однако этот поступок сказался на здоровье и дальнейшей жизни Жарикова. В 2012 году артист умер от рака.

Наталья призналась, что презирает бывшую другую жену своего мужа, потому что именно она могла стать причиной его преждевременного ухода из жизни. Актриса советского кино утверждает, что отношения с Жариковым были лучшими в ее жизни.
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