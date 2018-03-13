Галкин не может поверить в кончину Табакова

Прославленный российский шоумен Максим Галкин выразил свои эмоции в связи с кончиной известного отечественного актёра театра и кино Олега Табакова. Свои соображения на этот счёт телеведущий опубликовал в Instagram.

В официальном Instagram-аккаунте Максима Галкина появилась публикация, в которой артист загрузил фотографию Олега Табакова с букетом цветов. В описании Галкин заметил, что до сих пор не может поверить в то, что Табакова всё же не стало. Артист заметил, что он до последнего надеялся, что Олег Табаков найдёт в себе силы превозмочь тяжелейшее состояние, использовав всю ту жизненную энергию, которой делился со зрителем посредством своего актёрского мастерства. Максим напомнил о наиболее запоминающихся работах Табакова, который подарил миру незабываемые образы Обломова, Кота Матроскина, Мисс Эндрю из «Мэри Поппинс» и многие другие.

Александр Вест

Телеведущий также добавил, что пересмотр картин с его участием уже не доставит столь огромную массу впечатлений, которые можно было ощутить, сходив на театральное представление с Табаковым в главной роли.