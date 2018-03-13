Дженнифер Энистон после разрыва с Джастином Теру отправилась на вечеринку

После расставания Дженнифер Энистен и Джастина Теру голливудская актриса решила начать жизнь с чистого листа. Так, недавно знаменитость побывала на вечеринке супруги Джимми Киммела.

После развода Энистен все свободное время проводит со своими друзьями. Она появилась на мероприятии в честь дня рождения благоверной Джимми Киммела Молли МакНирни и хорошенько повеселилась. Фотографии с вечеринки уже появились в интернете. На дне рождении актриса затмила всех, так как выглядела превосходно. Для веселья Дженнифер выбрала черную шелковую кофту без рукавов и неотъемлемый атрибут отдыха – джинсы. Однако знаменитость не стала заморачиваться по поводу прически, просто уложила волосы волнами.

Анна Котова

Напоминаем, что актриса Дженнифер Энистон и Джастин Теру начали свои отношения в 2011 году, а в 2015 уже зарегистрировали свои отношения. Однако в феврале нынешнего года пара объявили общественности о том, что расстается. Отметим, что до Теру Энистон была замужем за Брэдом Питтом. Сейчас среди поклонников ходят слухи, что причиной для расставания стал именно Питт. Теперь все надеются, что пара снова воссоединиться.