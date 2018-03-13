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| | Виталина Цымбалюк-Романовская подралась с Марком Рудиштейном

Виталина Цымбалюк-Романовская подралась с Марком Рудиштейном

Сегодня, 09:04
Экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская снова в круге разразившегося скандала.

Виталина Цымбалюк-Романовская подралась с Марком Рудиштейном

 

Недавно знаменитая пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская была приглашена на передачу «На самом деле», на которой присутствовал в качестве гостя и лучший друг Армена Джигарханяна Марк Рудинштейн. Между бывшей женой Армена и его другом в прямом эфире передачи разразился скандал. Марк обвинил Виталину в том, что та пыталась свести в могилу его друга и завладеть всем его имуществом. Цымбалюк-Романовская не потерпела таких обвинений и с кулаками кинулась на Рудинштейна. Драку предотвратили, однако Виталина не сразу успокоилась, продолжала дальше скандалить.

Отметим, что на Виталину Цымбалюк-Романовскую было предъявлено в суде обвинение о нарушении неприкосновенности личной жизни. Она установила в кабинете бывшего мужа скрытые видеокамеры и распространяла информацию в СМИ.
Пелагея Лебединская
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