Виталина Цымбалюк-Романовская подралась с Марком Рудиштейном

Экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская снова в круге разразившегося скандала.

Пелагея Лебединская

Недавно знаменитая пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская была приглашена на передачу «На самом деле», на которой присутствовал в качестве гостя и лучший друг Армена Джигарханяна Марк Рудинштейн. Между бывшей женой Армена и его другом в прямом эфире передачи разразился скандал. Марк обвинил Виталину в том, что та пыталась свести в могилу его друга и завладеть всем его имуществом. Цымбалюк-Романовская не потерпела таких обвинений и с кулаками кинулась на Рудинштейна. Драку предотвратили, однако Виталина не сразу успокоилась, продолжала дальше скандалить.Отметим, что на Виталину Цымбалюк-Романовскую было предъявлено в суде обвинение о нарушении неприкосновенности личной жизни. Она установила в кабинете бывшего мужа скрытые видеокамеры и распространяла информацию в СМИ.