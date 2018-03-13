Журналистка обвинила Станислава Говорухина в сексуальных домогательствах

Тенденция обвинений в сексуальных домогательствах, по всей видимости, постепенно добирается и до Российской Федерации. Очередным обвиняемым стал актер Станислав Говорухин. Глава регионального штаба Ксении Собчак и журналистка «Радио Свобода» Дарья Комарова заявила, что актер домогался ее в обмен на роль в кино.

Николай Офицеров

Свои обвинения она тщательно описала на страничке в Facebook. В разговоре с журналистами она также подтвердила, что все действительно происходило именно так, как описывает она в своей публикации для соцсетей.Комарова уверяет, что инцидент произошел в Чебоксарах еще в 2012 году. Тогда она брала у Говорухина интервью в ресторане «Ехрем Хуща». В процессе интервью актер позволил себе предложить провести с ним «ночь любви» в обмен на роль в кино, также он попросил журналистку снять колготки и ходить в таком виде рядом с ним.», - заявила журналистка.Несмотря на инцидент, интервью удалось. Комаров после его окончания дал ей свой телефон и попросил обязательно позвонить, а также никому не рассказывать о его непристойных предложениях.