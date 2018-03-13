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| | Журналистка обвинила Станислава Говорухина в сексуальных домогательствах

Журналистка обвинила Станислава Говорухина в сексуальных домогательствах

Сегодня, 08:50
Тенденция обвинений в сексуальных домогательствах, по всей видимости, постепенно добирается и до Российской Федерации. Очередным обвиняемым стал актер Станислав Говорухин. Глава регионального штаба Ксении Собчак и журналистка «Радио Свобода» Дарья Комарова заявила, что актер домогался ее в обмен на роль в кино.

Журналистка обвинила Станислава Говорухина в сексуальных домогательствах

 

Свои обвинения она тщательно описала на страничке в Facebook. В разговоре с журналистами она также подтвердила, что все действительно происходило именно так, как описывает она в своей публикации для соцсетей.

Комарова уверяет, что инцидент произошел в Чебоксарах еще в 2012 году. Тогда она брала у Говорухина интервью в ресторане «Ехрем Хуща». В процессе интервью актер позволил себе предложить провести с ним «ночь любви» в обмен на роль в кино, также он попросил журналистку снять колготки и ходить в таком виде рядом с ним.

«Я ответила, что мне его предложения и кинопроекты совершенно не интересны. Говорухин после этого пошел на откровенный шантаж и заявил, что никакого интервью не случится», - заявила журналистка.

Несмотря на инцидент, интервью удалось. Комаров после его окончания дал ей свой телефон и попросил обязательно позвонить, а также никому не рассказывать о его непристойных предложениях.
Николай Офицеров
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