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| | Ирина Лобачева тайно обвенчалась с коллегой

Ирина Лобачева тайно обвенчалась с коллегой

Сегодня, 08:38
Знаменитая российская спортсменка Ирина Лобачова в тайне ото всех бракосочеталась с фигуристом Иваном Третьяковым.

Ирина Лобачева тайно обвенчалась с коллегой

 

Фигуристка Ирина Лобачова в недавнем времени вышла замуж за Ивана Третьякова. Так как между молодоженами большая разница в возрасте, то они решили расписаться в тайне от общественности. Ирине в этом году исполнилось 45 лет, а Ивану – 29. Однако молодого мужа такая разница нисколько не смущает, он даже сам настоял на том, чтобы узаконить их брак. Лобачева изначально была против, а после не смогла устоять перед настоятельной просьбой своего любимого, и согласилась. Об этой новости фигуристка сама сообщила своим поклонникам в социальной сети Instagram, и рассказала, как она сейчас счастлива.

Отметим, что Ирина Лобачева уже была замужем и имеет от первого брака сына Мартина, ему сейчас 14 лет. Мартин долгое время не признавал отношений матери с молодым мужчиной, и был против их брака. Теперь, спустя некоторое время, Мартин свыкся, с этой мыслю, и начал уже общаться со своим отчимом.
Пелагея Лебединская
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