"Русская Кардашьян" едва не осталась без штанов из-за объемов попы

Штаны едва не разошлись по шву из-за огромных объемов ягодиц Анастасии Квитко. Модель, известная как "Русская Кардашьян", славится своими пышными формами.

Анастасия Квитко регулярно радует фолловеров откровенными фото и снимками, граничащими с приличием. В этот раз поклонники начали беспокоиться, что их кумир может и вовсе опозориться и лишиться штанов - настолько натянутой оказалась ткань на попе знаменитости. Однако сама "Русская Кардашьян", видимо, уверена в своем выборе и не опасается, что штаны разорвет от напряжения. Тем более, что ей и прежде приходилось сталкиваться с правильным подбором одежды, чтобы не выставить себя на посмешище.Обожатели со всего света оставили под постом комплименты в адрес Анастасии Квитко. Но некоторые уверенно полагают, что таких размеров попа - уже перебор. Естественные формы куда лучше выглядят. Модель, в свою очередь, постоянно заявляет, что ее фигура - это данность природы в комплексе со спортом и всячески отрицает вмешательство хирургов.