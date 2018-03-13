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| | "Русская Кардашьян" едва не осталась без штанов из-за объемов попы

"Русская Кардашьян" едва не осталась без штанов из-за объемов попы

Сегодня, 08:14
Штаны едва не разошлись по шву из-за огромных объемов ягодиц Анастасии Квитко. Модель, известная как "Русская Кардашьян", славится своими пышными формами.

"Русская Кардашьян" едва не осталась без штанов из-за объемов попы

 

Анастасия Квитко регулярно радует фолловеров откровенными фото и снимками, граничащими с приличием. В этот раз поклонники начали беспокоиться, что их кумир может и вовсе опозориться и лишиться штанов - настолько натянутой оказалась ткань на попе знаменитости. Однако сама "Русская Кардашьян", видимо, уверена в своем выборе и не опасается, что штаны разорвет от напряжения. Тем более, что ей и прежде приходилось сталкиваться с правильным подбором одежды, чтобы не выставить себя на посмешище.

Обожатели со всего света оставили под постом комплименты в адрес Анастасии Квитко. Но некоторые уверенно полагают, что таких размеров попа - уже перебор. Естественные формы куда лучше выглядят. Модель, в свою очередь, постоянно заявляет, что ее фигура - это данность природы в комплексе со спортом и всячески отрицает вмешательство хирургов.
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