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| | Киркоров рассказал о вкладе Табакова в отечественное искусство

Киркоров рассказал о вкладе Табакова в отечественное искусство

Вчера, 22:03
Сегодня, 12 марта, в столице РФ после длительной болезни ушел из жизни народный артист СССР Олег Табаков. В последних числах ноября 82-летнего Табакова положили в Первую городскую больницу, где его, несмотря на новогодние улучшение, вынуждены были подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

 

Киркоров рассказал о вкладе Табакова в отечественное искусство

 

У Олега Павловича выявили заражение крови и синдром глубокого оглушения, а попав в клинику, он перенес экстренную трахеостомию. Пытаясь решить проблему с непроходимостью верхних дыхательных путей, его подключили к ИВЛ.

В клинике с больным все время была его жена Марина Зудина, регулярно посещали дети. В конце 2017 года артиста театра и кино перевели в состояние искусственной комы, дав возможность передышки некоторым органам. Но состояние мэтра не улучшалось.

И вот в понедельник СМИ вначале сообщили, что Табакова отключили от систем жизнеобеспечения, а чуть позже о сердечном приступе. В 16 часов 15 минут перестало биться сердце великого актера.

Свой пост посвятил Олегу Табакову Филипп Киркоров. Он отметил, что один за другим уходят из жизни лучшие, единственные, гениальные актеры и личности нашего времени. На искусстве этих людей мы росли, у них учились, старались подражать им во всем, быть на них схожими. Мы не переставали ими восхищаться или просто следить за их неповторимой актерской игрой.

«Спасибо Вам, Олег Павлович, за Ваше бесценное искусство и вклад. Вечная память и мои самые глубокие соболезнования семье, Марине Зудиной и детям! Держитесь, страна скорбит, ибо это невосполнимая потеря для всех», - написал Киркоров.

Эта печальная новость не могла оставить равнодушными граждан России, ибо скончался всенародно любимый актер и режиссер. Олегу Табакову было 82 года. В течение нескольких часов пост Киркорова просмотрели около сорока тысяч подписчиков, а более тысячи оставили свои комментарии: «Вечная память! Ужасно! Уходит эпоха! Соболезнуем! Царствие небесное любимому актеру! Очень жаль, скорбим вместе с вами! Спасибо за все, светлая память!», - такими и им подобными комментариями были переполнены социальные сети.

Подписчики ловили себя на мысли, что таких как Олег Табаков остается все меньше и меньше, а заменить их попросту некому. Поклонники таланта актера вспоминали незабываемые роли сыгранные актером, а также голоса героев озвученных им мультфильмов, которые навсегда останутся в сердцах тех, кто никогда не забудет этого поистине замечательного и всеми любимого, талантливого актера и учителя, режиссера и прекрасного руководителя.
Януш Серпнень
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