Кожуру от съеденного Бузовой апельсина продают за 10 тысяч рублей

Житель Московской области из города Химки опубликовал в Сети объявление. Мужчина, назвавшийся Арменом Петросяном, предложил желающим приобрести кожуру апельсина, съеденного солисткой и ведущей Ольгой Бузовой за 10 тысяч рублей.

Домбровский Сергей

Журналистам удалось связаться с этим молодым человеком и задать ему несколько вопросов. Парень не собирается продавать объедки. Просто он решил воспользоваться популярностью Ольги Бузовой и пошутить. На данный момент с юмористом связались семь человек. Приобрести шкурку от апельсина не захотел никто. Преимущественно спрашивали о том, откуда автор объявления взял кожуру, съеденного Бузовой цитрусового.Армену Петросяну нравится подшучивать над людьми, особенно над теми, кто создает из простых людей настоящих божеств и затем поклоняется им. Если озорнику предложат хорошую сумму, то он обязательно пообщается с этим человеком, но продавать кожуру апельсина не станет. Бузова продолжает пользоваться огромной популярностью, хотя критики в адрес звезды шоу «Дом-2» тоже звучит немало.