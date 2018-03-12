Семилетний Лёня заставил плакать Пелагею на «Голос. Дети»

Юное дарование из Нижнего Новгорода своим исполнением песни Остапа Бендера «Белеет мой парус такой одинокий» заставил плакать судью шоу «Голос. Дети» Пелагею.

Дарья Дмитриева

Семилетний Леонид Новожилов стал участником песенного конкурса «Голос. Дети», где жюри определяют талантливых исполнителей вслепую. Мальчик исполнил песню из фильма 1976 года «12 стульев», которую пел Остап Бендер голосом Андрея Миронова.Песня «Белеет мой парус такой одинокий» в исполнении юного дарования настолько растрогала певицу Пелагею, что она повернулась к мальчику вся в слезах. Женщина не могла удержаться от восхищения. Мальчишка не только показал свой изумительный вокальный дар, но и продемонстрировал чудесное актёрское мастерство.Также к малышу повернулся Валерий Меладзе. Рэпер Баста не стал создавать конкуренцию растроганной коллеге. Лёня выбрал в качестве тренера Пелагею.