Алёна Шишкова в очередной раз раздвинула ноги

Знаменитая модель Алена Шишкова в очередной раз раздвинула ноги для новой фотосессии. Для подтверждения знаменитость разместила на своей странице в Instagram соответствующий снимок.

На фото Алена Шишкова предстала перед поклонниками в образе сексуальной девушки. На снимке модель сидит на стеклянном столике, широко раздвинув ноги. На заднем плане фотографии видно прекрасное большое окно. Сама Алена одета в облегающие черные штаны, которые представляют изгибы тела в выгодном свете, заставляя поклонников фантазировать. Однако больше всего внимания привлекло то, что модель, находясь в комнате, надела шапку с козырьком. Поклонники не остались в стороне от такой эффектной фотографии. Они написали много комментариев, в которых называли Шишковы самой красивой женщиной, сексуальной богиней.

Анна Котова

Ранее сообщалось, что на очередной фотосессии модель Алена Шишкова продемонстрировала соски, которые торчали сквозь ткань откровенного купальника. Поклонники знаменитости в раз сошли сума от такого снимка и начали писать не только восхищенные комментарии, но и вульгарные.