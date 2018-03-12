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| | Алёна Шишкова в очередной раз раздвинула ноги

Алёна Шишкова в очередной раз раздвинула ноги

Сегодня, 20:50
Знаменитая модель Алена Шишкова в очередной раз раздвинула ноги для новой фотосессии. Для подтверждения знаменитость разместила на своей странице в Instagram соответствующий снимок.

Алёна Шишкова в очередной раз раздвинула ноги

 

На фото Алена Шишкова предстала перед поклонниками в образе сексуальной девушки. На снимке модель сидит на стеклянном столике, широко раздвинув ноги. На заднем плане фотографии видно прекрасное большое окно. Сама Алена одета в облегающие черные штаны, которые представляют изгибы тела в выгодном свете, заставляя поклонников фантазировать. Однако больше всего внимания привлекло то, что модель, находясь в комнате, надела шапку с козырьком. Поклонники не остались в стороне от такой эффектной фотографии. Они написали много комментариев, в которых называли Шишковы самой красивой женщиной, сексуальной богиней.

 

Ранее сообщалось, что на очередной фотосессии модель Алена Шишкова продемонстрировала соски, которые торчали сквозь ткань откровенного купальника. Поклонники знаменитости в раз сошли сума от такого снимка и начали писать не только восхищенные комментарии, но и вульгарные.
Анна Котова
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