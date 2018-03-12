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| | Анна Семенович потрогала себя между ног на эротическом фото

Анна Семенович потрогала себя между ног на эротическом фото

Сегодня, 20:42
Анна Семенович поделилась с поклонниками размышлениями о природе женщины. Запись звезда сопроводила интимным снимком, на котором запечатлена в соблазнительном коротком наряде, руку при этом она держит между ног.

Анна Семенович потрогала себя между ног на эротическом фото

 

Анна Семенович продолжает радовать поклонников снимками в сексуальных образах. На этот раз в своем Instagram-аккаунте звезда рассказала, какой должна быть настоящая женщина. По мнению артистки, представительницы прекрасного пола должна менять свою природу соответственно ситуации, а дома быть нежной и сексуальной. Слова Анна Семенович подкрепила «домашним» фото. На снимке артистка запечатлена в соблазнительном черном наряде с блестящими элементами. Ведущая сидит на диване, а руку держит между ног.

Анна Семенович потрогала себя между ног на эротическом фото

 

Пользователям понравилась публикация. За считанные минуты пост оценили более полторы тысячи человек. В комментариях поклонники назвали Семенович «богиней» и «секси».
Виктория Озерова
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