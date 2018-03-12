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| | На ТНТ в шоу "Холостяк" участвует секс-просветительница из Ногинска

На ТНТ в шоу "Холостяк" участвует секс-просветительница из Ногинска

Сегодня, 21:03
Известно, что 11 марта стартовал новый сезон шоу «Холостяка». На этот раз в роли мачо выступает Егор Крид. Секс-просветительница из Ногинска попытается завоевать сердце ловеласа.

На ТНТ в шоу "Холостяк" участвует секс-просветительница из Ногинска

 

Организаторы шестого сезона шоу сообщили, что в этот раз на кастинг пришло огромнейшее количество девушек, поэтому для секс-коуча из Ногинска выпала большая честь побывать на передаче «Холостяк».

Девушку зовут Елена Рыдкина. Родилась она в Красноярске. На данный момент секс-просветительница находится в Москве, потому что учится в Высшей школе экономики. Елена в свободное от учебы время работает секс-тренером.

В анкете указано, что самый большой страх – сойти с ума. Также Рыдкина сообщила, что не задается целью найти мужа. Настоящий идеал для девушки - это высокий спортивный брюнет. Из вредных привычек секс-коуч назвала пристрастие к сладкому.

Данное участие Елена Рыдькина рассматривает как хороший опыт, который пригодится в дальнейшем. На передаче девушка намерена внести посыл феминизма и поведать множество информации о сексуальности.
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