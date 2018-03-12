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| | Преснякову прописали мазь от перелома

Преснякову прописали мазь от перелома

Сегодня, 20:36
Внук знаменитой певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков, который уже больше десяти лет увлекается экстремальными видами спорта, попал в больницу с серьёзной травмой ноги.

Преснякову прописали мазь от перелома

 

Выполняя опасные трюки на скейтборде, 26-летний музыкант не рассчитал свои силы. В результате неудачного прыжка, Никита повредил ногу. Парню пришлось обратиться в больницу за помощью медиков.

Доктора диагностировали экстрималу растяжение. Курс лечения заключался в использовании Пресняковым мази. После выполнения всех рекомендаций, болезненное ощущение не ушло.

Никита Пресняков снова обратился в клинику. В этот раз оказалось, что у него перелом. Музыкант очень надеется, что нога быстро восстановиться, и он снова сможет вернуться к своим привычным делам. Тем более что теперь его интересы разделяет жена – она около двух месяцев как начала кататься на сноуборде.
Дарья Дмитриева
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