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| | После признания Гуфа Топурия опубликовала резкий пост

После признания Гуфа Топурия опубликовала резкий пост

Сегодня, 20:17
Популярная певица Кети Топурия опубликовала в Instagram достаточно резкий пост, содержание которого поклонники связывают с рэпером Гуфом. Артистка созналась, что её не обидит тот, кого она не уважает. Знаменитость не уточняла, о ком она говорит, а только попросила «расслабиться». Интернет-пользователи посчитали, что Гуф признался в чём-то, что артистке не понравилось.

 

После признания Гуфа Топурия опубликовала резкий пост

 

С другой стороны, певец именно под этой записью позволил себе комментарий: «That’s my girl» («Это моя девушка»). Разговоры об отношениях между Топурией и Гуфом начались с января 2017 года, когда время от времени артисты то упоминали друг друга в Сети, то даже публиковали фотографии. Однако они отрицали, что встречаются, несмотря на бесконечные разговоры. Когда Гуф ответил на новый пост Топурии, та отписала ему смайлик в виде поцелуя. Это ввело интернет-пользователей в ступор.

Некоторые из них заявили, что это просто такой пиар-ход двух артистов – привлекать побольше внимания странными недомолвками. В настоящее время довольно много звёзд пользуются таким ради пиара. Они могут не столько интересовать своим творчеством, сколько превращать свою жизнь для публики в бесконечный сериал со скандалами, интригами и расследованиями. Некоторые знаменитости, вроде той же Ольги Бузовой, прямо признавались, что они играют на людях, а чтобы увидеть истинное лицо, нужно только общаться лично. Соответственно, точно утверждать, что происходит между артистами, сложно. Вероятно, наиболее правдивым является только счастливый брак минимум на несколько лет, и то если в Сети нет показной демонстрации таких отношений.

Часть фанатов Кети Топурии стали на её защиту, отметив, что певица не обязательно могла притворяться на что-то обиженной. По их версии, либо артистка обращалась совсем не к Гуфу, указывая на кого-то другого или просто решив «сказать что-то пафосное», либо размолвка с рэпером была, но всё как-то наладилось после этого поста. Именно потому исполнитель назвал Топурию в комментариях «своей девушкой». То есть, состоялось своеобразное публичное примирение знаменитостей, хотя и не понятно, почему вообще имела место некая ссора. Так или иначе, однако у себя на странице Гуф вообще никакого намёка на происходящее не дал. Кети Топурия также сомнения фанатов комментировать не стала, в дальнейшем посте вообще ничего не вспомнив.
Ирина Летинская
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