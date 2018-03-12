Супруга прокомментировала смерть Олега Табакова

Сегодня не стало популярного артиста Олега Табакова. Его первая жена Людмила Крылова рассказала журналистам об их отношениях в последнее время и отметила, что вспомнит его потом «добрым словом», но без участия СМИ.

Виктория Озерова

На 83-ом году из жизни ушел знаменитый кинодеятель Олег Табаков. Трагические события прокомментировала первая жена мэтра Людмила Крылова. Она сообщила, что ничего не знает о последних годах жизни Табакова, поскольку контактов с ним не поддерживала. Артистка отметила, что считала, что новая семья поможет ему справиться с болезнью, «выходит его». Журналистам экс-супруга Олега Табакова пообещала, что обязательно потом вспомнит его «добрым словом», но «без помощи» СМИ.Напомним, что познакомились Олег Табаков и Людмила Крылова в конце 50-х годов прошлого века. Их отношения развивались довольно стремительно, и в браке пара прожила 34 года. Затем кинодеятель женился на актрисе Марине Зудиной.