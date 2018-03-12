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| | Солистка SEREBRO рассказала подписчикам о своей влюблённости

Солистка SEREBRO рассказала подписчикам о своей влюблённости

Сегодня, 19:58
Солистка трио SEREBRO Ольга Серябкина поведала своим фанатам о своей влюблённости. Она также рассказала, как выбирает «своего» человека.

Солистка SEREBRO рассказала подписчикам о своей влюблённости

 

Мыслями и откровениями Ольга поделилась на страницах социальных сетей. Девушка призналась, что для неё не является важным в человеке, в которого она может влюбиться, его внешность. Она описала тот самый момент первой сильной симпатии как «срабатывание каких-то других энергетических штук».

Однако Ольга Серябкина не указала на того единственного, кем занято её сердце. Напомним, что ранее поклонники подозревали девушку в лесбийском романе с её коллегой. Тем не менее певица намекнула, что влюблённость к ней приходит почему-то именно осенью. В то время как у большинства «то самое настроение» зависит от цветущего времени года – весны. Подписчики уже выразили готовность влюбляться и даже предложили это Ольге.
Елизавета Трюфель
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