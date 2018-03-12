Красивая вдова Табакова покинула клинику через час после смерти мужа

52-летняя жена режиссера Олега Табакова актриса Марина Зудина несколько месяцев находилась рядом с ложем мужа в московской клинике. Через час после смерти супруга вдова покинула лечебницу.

Домбровский Сергей

Марина Зудина на 30 лет моложе мужа. В московском театре имени Чехова ее называют одной из самых красивых актрис. В браке с Олегом Табаковым Зудина родила дочь и сына. Сейчас парню 22 года, а девочке десять лет. С ноября прошлого года режиссер находился в больнице с воспалением легких. Состояние актера постоянно ухудшалось. Врачи подключили его к аппарату жизнеобеспечения, честно признавшись родственникам, что шансов спасти Табакова практически нет.Зудина настояла на том, чтобы врачи продолжали бороться за жизнь ее мужа. 12 марта примерно в четыре часа пополудни сердце Олега Табакова перестало биться навсегда. Вдова поспешно покинула лечебницу через час после кончины мужа. Зудина села в иномарку и уехала домой. Дама занимается организацией похорон, отвечает на сочувствующие звонки друзей и близких.