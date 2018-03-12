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| | Иван Краско боится потерять зрение из-за сложной операции

Иван Краско боится потерять зрение из-за сложной операции

Сегодня, 20:29
87-летний актер Иван Краско боится окончательно утратить зрение при операции с офтальмологическим лазером. Он уже перенес несколько хирургических вмешательств, но совершенно недавно почувствовал, что не видит даже крупных вещей, которые находятся вблизи него. О состоянии легендарного актера рассказала его молоденькая жена актриса Наталья Шевель.

Иван Краско боится потерять зрение из-за сложной операции

 

Наталья Шевель годится в правнучки знаменитому актеру, но именно она не дает ему расслабляться и помогает держать форму. В ситуации со зрением девушка бессильна. Она не может уговорить супруга лечь на операционный стол, потому что он полагает, что лазер может только ухудшить зрение. Недавно один из телеканалов собирался дать благотворительный концерт для того чтобы собрать актеру деньги на дорогостоящую операцию. Однако Краско своего согласия на проведение мероприятия не дал.

Он по-прежнему ходит в театр на работу, на репетициях его поддерживает молодой актер Юрий Ершов, который помогает ему запоминать монологи и реплики на слух. На радио Краско выдают тексты, напечатанные двадцатым кеглем, потому что мелкий шрифт он не различает. Актер продолжает хорошо видеть зрительный зал. Сцена лечит мастера, здесь молодое зрение к нему возвращается.
Сергей Денисов
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