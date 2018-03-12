Вике Дайнеко подарили белый Mercedes с блатными номерами

Российская певица и актриса Виктория Дайнеко опубликовала в Instagram новую фотографию и рассмешила всё виртуальное сообщество. На снимке солистка запечатлена в детской игрушечной машине.

Домбровский Сергей

Публикацию Дайнеко подписала словами: «Любимый подарил». Пользователи просто надрывают животы от смеха. Многие интересуются, кто ее щедрый избранник, способный преподносить столь безумно дорогие подарки. Одни называют автомобиль Дайнеко с блатными номерами шикарным компактным кабриолетом, другие «крутой тачкой». Некоторые юзеры предлагают вокалистке открыть собственный бизнес. Она без проблем может ездить на такой машине, раздавать автографы и зарабатывать неплохие деньги. Никаких продюсеров, головной боли, организационных вопросов, просто села в авто и поехала.Один из подписчиков назвал номер кабриолета «хамским». Другой фанат считает авто Дайнеко дерзким. Некоторые увидели связь между подарком и скандально известным актером Алексеем Паниным. За 48 минут новая публикация Дайнеко набрала более 1,7 тысяч отметок «Нравится».