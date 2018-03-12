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| | Кэмерон Диас покончила с карьерой актрисы ради семьи

Кэмерон Диас покончила с карьерой актрисы ради семьи

Сегодня, 19:02
Американская актриса и экс-модель Кэмерон Диас не собирается больше посвящать свою жизнь съемкам в фильмах. Звезда намерена сконцентрироваться на семье, она счастлива с мужем Бенджи Мэдденом и хочет не работать, а получать удовольствие.

Кэмерон Диас покончила с карьерой актрисы ради семьи

 

Кэмерон Диас забрасывают заманчивыми предложениями различные киностудии. Все хотят сотрудничать с привлекательной блондинкой, но у нее совершенно другие планы. Актриса долго не могла найти счастье в этом мире, несмотря на насыщенный график, жизнь представлялась модели в темных тонах. Всё изменилось после того, как дама встретила своего нынешнего супруга. Любовники познакомились в далеком 2004 году, но чувства вспыхнули лишь через десять лет после первой встречи.

Диас и Мэддена свела продюсер и дизайнер Николь Ричи. В 2015 году музыкант, выступающий в составе группы Good Charlotte, и актриса, официально зарегистрировали свои отношения. Супруги хотели завести ребенка, но им не удавалось этого сделать. Они уже отчаялись и решили обратиться за помощью к суррогатной матери, но в СМИ появилась информация о том, что Кэмерон Диас наконец забеременела.
Домбровский Сергей
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