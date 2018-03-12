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Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

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Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

Дочь балерины заметно повзрослела.

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| | "Мисс аристократичность": Волочкова показала свою гордость

"Мисс аристократичность": Волочкова показала свою гордость

Сегодня, 19:08
Анастасия Волочкова похвалилась в Instagram успехами своей дочери Ариадны. Девочка стала обладательнице премии «Мисс аристократичность» в мероприятии «Ребёнок года» от журнала Kids Club. По словам балерины, её дочка принимала участие в показе, а также пела. Артистка поблагодарила команду дизайнеров за красивые наряды. По её словам, она чрезвычайно года успехами девочки, а также именно таким её участием в «светских событиях».

 

"Мисс аристократичность": Волочкова показала свою гордость

 

Премию вручали 10 марта в Москве. Ариадна Волочкова была объявлена номинантом на одну их главных наград «Ребёнка года» 9 февраля на официальной странице Kids Club в Сети. В этом мероприятии принимает участие много детей разных артистов, однако организаторы подчёркивают, что награждают не за «звёздность» семьи. Юные таланты, не имеющие богатых и знаменитых родителей, также могут быть номинантами и получить такую премию.

Поклонники Анастасии Волочковой порадовались за успехи её дочери. Они подчеркнули, что очень хорошо, раз девочка может впечатлять публику именно так. Анастасия Волочкова, несмотря на свои успехи в балете, более известна из-за разного рода скандалов, в том числе и интимного характера.

Артистку критикуют за постоянное стремление садиться на шпагат, акцентирование на своём бюсте, а также странности в личной жизни. Нового кавалера балерины Михаила интернет-пользователи постоянно называют жиголом, посмеиваясь над Волочковой из-за то ли её неумения выбирать мужчину, который будет её любить, то ли невозможности привлечь внимание кого-то ничем, кроме как деньгами. Так или иначе, однако отношение к артистке у подписчиков весьма неоднозначное.

Смягчается оно по большей части только при обсуждении дочери. Ариадна Волочкова из числа тех звёздных детей, кто также стремится показать себя в творчестве. Мать отговорила ребёнка от занятия балетом, однако это не помешало девочке продвигаться в другом. Ариадна Волочкова пробовала себя в модельном бизнесе, а также танцах и пении. Правда, последнее вышло не слишком удачным. Когда Анастасия Волочкова недавно показала, как Ариадна выступила на детском празднике в одном из ресторанов, на ребёнка обрушилось много критики. Интернет-пользователям практически всё не нравилось в том, что делала девочка, а также как она выглядела. Однако они рады, что Ариадна «не пошла по пути матери», то есть, пока обходится без миллиона скандалов, чтобы показать себя.
Ирина Летинская
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