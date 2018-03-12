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| | Модель из Екатеринбурга показала шикарную попу на Бали

Модель из Екатеринбурга показала шикарную попу на Бали

Сегодня, 18:09
Эстафету по публикации откровенных фотографий перехватила екатеринбургская модель Анюта Рай. В подтверждении этому на странице в Instagram девушка опубликовала фото с пляжа на Бали, на котором она продемонстрировала свою аппетитную попу.

Модель из Екатеринбурга показала шикарную попу на Бали

 

На снимке модель предстала перед поклонниками в нежно голубом купальнике на фоне прибрежных волн океана. Девушка позирует перед камерой стоя лицом к океану, держа в руке доску для серфинга. Снимок Анюта сопроводила большим постом, в котором рассказала своим поклонникам о пляжах на Бали. Модель рассказала, что на острове в основном пляжи из черного или серого песка. Сами пляжи не принадлежат никому кроме деревень, поэтому они часто безлюдны. На некоторых берегах невозможно купаться или плавать на доске по волнам, так как там или скалистый берег, или сильные волны. Однако именно остров Бали создан для занятия серфингом. Поклонники поддержали модель и блогера в занятии таким прекрасным спортом.

 

Ранее сообщалось, что Анюта Рай пожаловалась пользователям на трудную жизнь блогера. В своем профиле в интернете девушка разместила большой пост, в котором подробно описала, сколько времени и труда занимает процесс съемки каждой фотографии.
Анна Котова
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