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| | "Я такой, какой я есть": Чумаков ответил на интимные поздравления

"Я такой, какой я есть": Чумаков ответил на интимные поздравления

Вчера, 22:04
В своем Instagram певец Алексей Чумаков разместил откровенное признание о себе самом и своих взглядах на жизнь, с учетом прожитых лет. Начатая фразой «мне 37...» душевная искренность Чумакова очень тронула поклонников. Алексей сказал, что в его восприятии жизни и отношении к окружающему миру нет ни грамма притворства и лжи. Он честен перед своими фанатами, как в творчестве, так и в жизни, он также честен перед своими друзьями, в которых ценит не деньги и славу, а чистоту души. Чумакова, по его признанию, не интересуют спонсоры, тренды и «лайки», он верит в людей и не пытается понравиться всем и каждому.

"Я такой, какой я есть": Чумаков ответил на интимные поздравления

 

Алексей также поделился своими размышлениями на тему веры в Бога и реинкарнацию. Он обещал поклонникам не изменять своим принципам, а также поздравил их с весной и пожелал всего самого светлого и позитивного. Подписчики забросали любимого артиста поздравлениями с днем рождения и написали ему множество самых приятных пожеланий. Фанаты отметили, что они искренне любят не только Алексея, но и Юлю Ковальчук, и считают их простыми людьми, без зазнайства и звездной болезни. Они пожелали супружеской паре семейного счастья, а их дочери всяческих успехов в освоении мира.

Жена Алексея, Юлия Ковальчук, также поздравила своего супруга. Причем сделала она это с помощью соцсетей, не скрывая от поклонников всего того, что она думает о своем муже. Пост Юлии получился весьма трогательным и личным, что даже пронял некоторых подписчиков до слез. Такое поздравление было еще обосновано тем, что Ковальчук не имеет сейчас возможности поздравить мужа лично, так как он работает в Москве, тогда как она с маленькой дочкой находится в Испании.

Примечательно, что как раз год назад, в день рождения Алексея Чумакова нумеролог Клара Кузденбаева предсказала его будущее. Она отметила, что в паре Чумакова и Ковальчук вовсе не все так тихо и спокойно, как может показаться. За время совместной жизни, а это порядка 10 лет, Алексей и Юля прошли через разные моменты, в том числе доходило даже и до расставания, но потом все наладилось. Пара не решилась разрушить построенные годами отношения, а со временем они только лишь укрепились. Кстати, нумеролог предсказала Алексею рождение ребенка в ближайшие пару лет, и оказалась абсолютно права. Не ошиблась она и в отношении Чумакова к деньгам, сказав, что он легко их зарабатывает и тратит.
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