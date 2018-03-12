Вместо операции эластичный бинт: Бузова нашла альтернативу

Ольга утверждает, что когда она выступает, то дискомфорт не ощущает, но за пределами сцены нога дает о себе знать, создавая певице немало неудобств. По возвращению в столицу, Бузова взяла отгулы и находилась под надзором сестер. Ей предлагают взять отпуск, но переубедить девушку просто невозможно. Но специалисты наставиают, чтобы звезда умерила свой пыл, так как игнорирование их советами чревато серьезными последствия в будущем, а активные нагрузки на больную ногу могут повлечь необходимость проведения операции.
Ольга даже снимается в новом клипе, кадры из которого выложила в соцсетях. Вызвав этим немало нареканий. Подписчики обращали внимание, что из-за отсутствия нормального зада ей приходится его на отклячевать. Интересовались к чему это все, и жалели, что на видео не видно груди. Кто-то возмущался, что у певицы совершенно нет мозгов, так как решилась стоять на снегу на крыше голой в одних трусах. Правда были и заступники, которые в качестве аргумента утверждали, что все звезды снимаются голыми, и в этом ничего нет зазорного.
Следующий пост Бузовой непосредственно касался ее травмированной ноги. Ольга написала, что многие спортсмены и ее друзья, которые ведут активный образ жизни, уже знакомы с компанией KineXib, помогающей им лечить травмы. Ольга заверяет, что кинезио-тейпы этой компании просто уникальны. Кроме того, ее радует существующее разнообразие цветовой гаммы: голубой, бежевый, черный, розовый, оранжевый, зелёный, фиолетовый и лимитированный выпуск в расцветке флага приуроченный к ЧМ по футболу в России. Певица благодаря компанию, за кинезио-тейпы утверждает, что на спектаклях и концерте точно не справилась бы без них.
Кто-то поинтересовался, чем кинезио-темпы отличаются от обычного эластичного бинта? Кому-то показалось некорректной неприкрытая реклама, и они даже засомневались в том, что нога у певицы травмирована, посчитав, что все сделано для возможности заработать на рекламе.
Тогда как поклонники желали ей скорейшего выздоровления. Благодарили за совет и обещали им обязательно воспользоваться. Были и те, кто считал, что все не зря, и теперь она хоть заработает на ножке. Правда, большинство не приветствовало надоевшую им рекламу, из-за которой им стало неинтересно.