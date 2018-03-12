Вместо операции эластичный бинт: Бузова нашла альтернативу

На концерте 4 марта в Петропавловске-Камчатском Ольга Бузова серьезно травмировала ногу и после концерта певицу отвезли в медицинское учреждение, где у нее обнаружили растяжение. Выступать ей врачи строго-настрого запретили, так как ноге необходимо дать возможность восстановиться, но Бузова пренебрегает советами специалистов.

Януш Серпнень

Ольга утверждает, что когда она выступает, то дискомфорт не ощущает, но за пределами сцены нога дает о себе знать, создавая певице немало неудобств. По возвращению в столицу, Бузова взяла отгулы и находилась под надзором сестер. Ей предлагают взять отпуск, но переубедить девушку просто невозможно. Но специалисты наставиают, чтобы звезда умерила свой пыл, так как игнорирование их советами чревато серьезными последствия в будущем, а активные нагрузки на больную ногу могут повлечь необходимость проведения операции.Ольга даже снимается в новом клипе, кадры из которого выложила в соцсетях. Вызвав этим немало нареканий. Подписчики обращали внимание, что из-за отсутствия нормального зада ей приходится его на отклячевать. Интересовались к чему это все, и жалели, что на видео не видно груди. Кто-то возмущался, что у певицы совершенно нет мозгов, так как решилась стоять на снегу на крыше голой в одних трусах. Правда были и заступники, которые в качестве аргумента утверждали, что все звезды снимаются голыми, и в этом ничего нет зазорного.Следующий пост Бузовой непосредственно касался ее травмированной ноги. Ольга написала, что многие спортсмены и ее друзья, которые ведут активный образ жизни, уже знакомы с компанией KineXib, помогающей им лечить травмы. Ольга заверяет, что кинезио-тейпы этой компании просто уникальны. Кроме того, ее радует существующее разнообразие цветовой гаммы: голубой, бежевый, черный, розовый, оранжевый, зелёный, фиолетовый и лимитированный выпуск в расцветке флага приуроченный к ЧМ по футболу в России. Певица благодаря компанию, за кинезио-тейпы утверждает, что на спектаклях и концерте точно не справилась бы без них.Кто-то поинтересовался, чем кинезио-темпы отличаются от обычного эластичного бинта? Кому-то показалось некорректной неприкрытая реклама, и они даже засомневались в том, что нога у певицы травмирована, посчитав, что все сделано для возможности заработать на рекламе.Тогда как поклонники желали ей скорейшего выздоровления. Благодарили за совет и обещали им обязательно воспользоваться. Были и те, кто считал, что все не зря, и теперь она хоть заработает на ножке. Правда, большинство не приветствовало надоевшую им рекламу, из-за которой им стало неинтересно.