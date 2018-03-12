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| | Стало известно, где похоронят Олега Табакова

Стало известно, где похоронят Олега Табакова

Сегодня, 17:43
Пресса и общественность узнали, где именно похоронят тело талантливого и легендарного актера Олега Табакова. Его тело придадут земле на Новодевичьем кладбище.

Стало известно, где похоронят Олега Табакова

 

Руководство МХТ имени Чехова поведало журналистам, что тело легендарного отечественного артиста Олега Табакова, который скончался 12 марта в больнице, похоронят на Новодевичьем кладбище. Смерть настигла артиста на 83-м году жизни.

Напоминаем, что на протяжении последних месяцев Табаков находился в больнице в бессознательном состоянии. Врачи ничего конкретно не прогнозировали. Состояние артиста с каждым разом ухудшались, не помогали ни препараты, ни реабилитация. Однако семья актера не опускала руки и надеялись на лучшее. Близкие даже приглашали в клинику священника, что подтвердили и сами доктора. Сегодня было принято решение отключить Табакова от аппаратов жизнеобеспечения.
Анна Котова
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