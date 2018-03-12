Стало известно, где похоронят Олега Табакова

Пресса и общественность узнали, где именно похоронят тело талантливого и легендарного актера Олега Табакова. Его тело придадут земле на Новодевичьем кладбище.

Анна Котова

Руководство МХТ имени Чехова поведало журналистам, что тело легендарного отечественного артиста Олега Табакова, который скончался 12 марта в больнице, похоронят на Новодевичьем кладбище. Смерть настигла артиста на 83-м году жизни.Напоминаем, что на протяжении последних месяцев Табаков находился в больнице в бессознательном состоянии. Врачи ничего конкретно не прогнозировали. Состояние артиста с каждым разом ухудшались, не помогали ни препараты, ни реабилитация. Однако семья актера не опускала руки и надеялись на лучшее. Близкие даже приглашали в клинику священника, что подтвердили и сами доктора. Сегодня было принято решение отключить Табакова от аппаратов жизнеобеспечения.