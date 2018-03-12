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Фанаты словили Бузову на онанизме

Сегодня, 17:42
Звезда шоу «Дом-2» выложила в Instagram очередную фотографию, на которой она запечатлена в футболке. Но далеко не наряд артистки привлек внимание пользователей, а сделанный жест.

Фанаты словили Бузову на онанизме

 

Бузова выдвинула указательный и средний пальцы вверх, большой отвела в сторону, а мизинец и безымянный загнула. По словам подписчиков, подобным жестом девушки намекают на онанизм. Юзеры активно обсуждают данную тему. Многие обвиняют Бузову в мастурбации, так как после развода с экс-супругом футболистом Дмитрием Тарасовым артистка так и не нашла себе достойного любовника.

Пользователи уверены, что Бузова занимается онанизмом. Ранее звезду шоу «Дом-2» обвиняли в сексуальной связи с женщинами. По словам юзеров, ведущая показывает жесты, характерные для лесбиянок. Пока Бузова не реагирует на подобные комментарии. Прежде новоиспеченная солистка обещала жестоко наказывать обидчиков, но поскольку защитника у нее нет, то она собирается делать это с помощью суда.
Домбровский Сергей
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