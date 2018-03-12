ВВС США зафиксировали полет НЛО-алмаза: Мнение Уоринга, отчет Go Fast

Мнения

ВВС США зафиксировали полет НЛО-алмаза: Мнение Уоринга, отчет Go Fast

Уоринг выложил секретные снимки НЛО.

Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

От Редактора

Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

Дочь балерины заметно повзрослела.

Сюжеты :

Антивирус Касперского обнаружил «не убиваемый» вирус Фанаты словили Бузову на онанизме Поклонники Олега Табакова вспоминают 5 лучших фильмов с его участием Анфиса Чехова назвала признаки настоящего мужчины Apple может выпустить бюджетный MacBook уже этим летом Фанаты советуют Панину учить русский язык Анастасия Волочкова обнародовала «покаянное» письмо бывшего водителя Эксперты: 18 марта огромный астероид приблизится к Земле СБУ провело обыски у журналистов, поддерживающих страну-агрессора «Его время прошло»: Немецкий политик рассказал об отношении к Порошенко в ФРГ В Мордовии слепую женщину довели до слез продавцы магазина "Дом-2": Маргарита Овсянникова пообещала больше не разочаровывать фанатов
| | Поклонники Олега Табакова вспоминают 5 лучших фильмов с его участием

Поклонники Олега Табакова вспоминают 5 лучших фильмов с его участием

Сегодня, 17:23
Актёр Олег Табаков скончался от сердечного приступа 12 марта в 16:15 по Москве после длительной борьбы за жизнь. Поклонники вспоминают его лучшие работы.

Поклонники Олега Табакова вспоминают 5 лучших фильмов с его участием

 

О Табакове говорят, что его появление в фильме способно сделать работу шедевром. Зачастую первым вспоминают фильм «Семнадцать мгновений весны», в котором Табаков сыграл бригадефюрера СС Шелленберга. Его мастерство понравилось не только советским людям. Картину множество раз нахваливали в Германии, а племянница прототипа его героя пересматривала фильм – настолько Табаков был похож на её дядю. Фильм любил и сам актёр.

Поклонники Олега Табакова вспоминают 5 лучших фильмов с его участием

 

В «Человеке с бульвара Капуцинов» Табаков сыграл владельца салуна, который сдавал в аренду помещение главному герою для показа синематографа, проявляя любовь к делу даже через образ. Оскароносный лидер проката 80-го года «Москва слезам не верит» подарил зрителям идеального любовника. Володя в исполнении Олега Павловича заставлял женщин плакать и смеяться, а мужчин – ревновать и завидовать.

Поклонники Олега Табакова вспоминают 5 лучших фильмов с его участием

 

«Д’Артаньян и три мушкетёра» стал лентой, ознаменовавшей период кинематографа СССР. Образ Людовика XIII был сыгран Табаковым настолько идеально, что многие даже не могут представить, кто мог бы заменить его на площадке. Однако наиболее запоминающейся ролью для актёра стал кот Матроскин. С ним прошло детство нескольких поколений россиян и до сих пор этот мультфильм является обязательным к просмотру маленьким «дядям Фёдорам».
Елизавета Трюфель
Новости по теме
Олег Табаков отключен от аппарата искусственной вентиляции легких
Олег Табаков отключен от аппарата искусственной вентиляции легких

Артиста Олега Табакова главные специалисты клиники отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

В Сети вспоминают 5 лучших фильмов с участием Леонида Броневого
В Сети вспоминают 5 лучших фильмов с участием Леонида Броневого

В Сети вспоминают 5 лучших фильмов с участием советского актёра Леонида Броневого в связи с его кончиной 9 декабря.

Состояние здоровья Олега Табакова стабилизировалось
Состояние здоровья Олега Табакова стабилизировалось

Известный отечественный режиссёр Олег Табаков в банный момент находится на госпитализации. Медицинские сотрудники госпиталя, в котором содержат Табакова,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости