Поклонники Олега Табакова вспоминают 5 лучших фильмов с его участием

Актёр Олег Табаков скончался от сердечного приступа 12 марта в 16:15 по Москве после длительной борьбы за жизнь. Поклонники вспоминают его лучшие работы.

О Табакове говорят, что его появление в фильме способно сделать работу шедевром. Зачастую первым вспоминают фильм «Семнадцать мгновений весны», в котором Табаков сыграл бригадефюрера СС Шелленберга. Его мастерство понравилось не только советским людям. Картину множество раз нахваливали в Германии, а племянница прототипа его героя пересматривала фильм – настолько Табаков был похож на её дядю. Фильм любил и сам актёр.

В «Человеке с бульвара Капуцинов» Табаков сыграл владельца салуна, который сдавал в аренду помещение главному герою для показа синематографа, проявляя любовь к делу даже через образ. Оскароносный лидер проката 80-го года «Москва слезам не верит» подарил зрителям идеального любовника. Володя в исполнении Олега Павловича заставлял женщин плакать и смеяться, а мужчин – ревновать и завидовать.

Елизавета Трюфель

«Д’Артаньян и три мушкетёра» стал лентой, ознаменовавшей период кинематографа СССР. Образ Людовика XIII был сыгран Табаковым настолько идеально, что многие даже не могут представить, кто мог бы заменить его на площадке. Однако наиболее запоминающейся ролью для актёра стал кот Матроскин. С ним прошло детство нескольких поколений россиян и до сих пор этот мультфильм является обязательным к просмотру маленьким «дядям Фёдорам».