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| | Свободен в 36: Дима Билан устал от женщин

Свободен в 36: Дима Билан устал от женщин

Сегодня, 17:27
Певец Дима Билан посетил шоу «Ты не поверишь» и ответил на несколько каверзных вопросов ведущего. Солист катастрофически устал от женщин, сейчас на его любовном фронте абсолютное спокойствие и мысли заняты только работой.

Свободен в 36: Дима Билан устал от женщин

 

Папарацци всегда интересовались жизнью Димы Билана. Завидный жених свободен в свои 36 лет. Журналисты ломали голову по поводу того, кто является дамой сердца солиста. Весной прошлого года исполнитель дал повод для слухов, появившись в обществе с таинственной незнакомкой. Многие пророчили скорую свадьбу, поскольку возраст вокалиста требует принятия серьезных решений, но чуда не свершилось. Дима Билан не женился и продолжает оставаться холостяком.

Певец устал от женщин, он много времени проводит на работе, а развлекаться ему некогда. Раньше вокалисту попадались требовательные девушки, желавшие внимания, тепла, ласки, комплиментов, дорогих подарков, интересных путешествий и прочих атрибутов респектабельности. Дима Билан больше не хочет неискренних отношений, но взял передышку и собирается вернуться на любовный фронт только после полного восстановления сил и избавления от душевных ран.
Домбровский Сергей
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