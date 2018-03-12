Приехавший на прощание с Табаковым Евгений Миронов попал на видео

Евгений Миронов приехал проститься с Олегом Табаковым в больницу, актер попал на видео около больницы. О кончине известного артиста стало известно сегодня.

Виктория Озерова

27 ноября СМИ узнали о том, что Олег Табаков был доставлен в медицинское учреждение столицы РФ в тяжелом состоянии. У него диагностировали сепсис и синдром «глубокого оглушения». Далее здоровье народного артиста только ухудшалось, и медики были вынуждены при помощи искусственных средств ввести его в коматозное состояние. Позже актер очнулся, но ни на что не реагировал. Сегодня в информационной службе МХТ имени Чехова сообщили о кончине 82-летнего артиста. О месте и времени прощальной церемонии станет известно позже.В Городскую клиническую больницу №1 имени Н.И. Пирогова для прощания с артистом прибыл и актер Евгений Миронов. Его удалось запечатлеть на камеру около медицинского учреждения.