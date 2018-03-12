Как они похожи!: Мама Наоми Кэмпбелл поразила своей схожестью с дочкой

Недавно мировая модель Наоми Кэмпбелл показала архивный снимок своей матери Валери Моррис в молодости. Поклонники были поражены, насколько мать и дочка похожи.

Наоми Кэмпбелл опубликовала редкую фотографию своей матери в юности, доказав, что гены решают все. На снимке Валери Моррис-Кэмпбелл видно идеальную фигуру и прекрасную внешность девушки, которая Наоми досталась генетически. Известно, что мать Наоми экс-балерина, а свою знаменитую дочь она родила всего в 18 лет.

Светлана Славянская

«Мама, ты такая женщины, которых не бывает. Ты дарили мне жизнь, воспитала меня, учила, одевала, боролась за меня, заступалась, кричала на меня, целовала и любила меня безоговорочно. Недостаточно слов, чтобы сказать, насколько ты важна для меня и какое мощное влияние ты оказываешь на меня. Я люблю тебя», - написала Наоми Кэмпбелл под фото в своем Instagram.