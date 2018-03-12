ВВС США зафиксировали полет НЛО-алмаза: Мнение Уоринга, отчет Go Fast

Мнения

ВВС США зафиксировали полет НЛО-алмаза: Мнение Уоринга, отчет Go Fast

Уоринг выложил секретные снимки НЛО.

Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

От Редактора

Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

Дочь балерины заметно повзрослела.

Сюжеты :

Антивирус Касперского обнаружил «не убиваемый» вирус Фанаты словили Бузову на онанизме Поклонники Олега Табакова вспоминают 5 лучших фильмов с его участием Анфиса Чехова назвала признаки настоящего мужчины Apple может выпустить бюджетный MacBook уже этим летом Фанаты советуют Панину учить русский язык Анастасия Волочкова обнародовала «покаянное» письмо бывшего водителя Эксперты: 18 марта огромный астероид приблизится к Земле СБУ провело обыски у журналистов, поддерживающих страну-агрессора «Его время прошло»: Немецкий политик рассказал об отношении к Порошенко в ФРГ В Мордовии слепую женщину довели до слез продавцы магазина "Дом-2": Маргарита Овсянникова пообещала больше не разочаровывать фанатов
| | Как они похожи!: Мама Наоми Кэмпбелл поразила своей схожестью с дочкой

Как они похожи!: Мама Наоми Кэмпбелл поразила своей схожестью с дочкой

Сегодня, 17:03
Недавно мировая модель Наоми Кэмпбелл показала архивный снимок своей матери Валери Моррис в молодости. Поклонники были поражены, насколько мать и дочка похожи.

Как они похожи!: Мама Наоми Кэмпбелл поразила своей схожестью с дочкой

 

Наоми Кэмпбелл опубликовала редкую фотографию своей матери в юности, доказав, что гены решают все. На снимке Валери Моррис-Кэмпбелл видно идеальную фигуру и прекрасную внешность девушки, которая Наоми досталась генетически. Известно, что мать Наоми экс-балерина, а свою знаменитую дочь она родила всего в 18 лет.

Как они похожи!: Мама Наоми Кэмпбелл поразила своей схожестью с дочкой

 

«Мама, ты такая женщины, которых не бывает. Ты дарили мне жизнь, воспитала меня, учила, одевала, боролась за меня, заступалась, кричала на меня, целовала и любила меня безоговорочно. Недостаточно слов, чтобы сказать, насколько ты важна для меня и какое мощное влияние ты оказываешь на меня. Я люблю тебя», - написала Наоми Кэмпбелл под фото в своем Instagram.
Светлана Славянская
Новости по теме
Наоми Кэмпбелл шокировала необычным пирсингом в носу
Наоми Кэмпбелл шокировала необычным пирсингом в носу

Известная во всем мире супермодель Наоми Кэмпбелл появилась в Нью-Йорке в необычном индийском образе. Однако поклонники больше внимания обратили на большой

Наоми Кэмпбелл поведала об ограблении «а-ля Кардашьян»
Наоми Кэмпбелл поведала об ограблении «а-ля Кардашьян»

Наоми Кэмпбелл поведала об ограблении «а-ля Кардашьян». Модель сообщила, что однажды также подверглась нападению грабителей. Инцидент случился в Париже.

Модель Наоми Кэмпбелл готовится стать матерью
Модель Наоми Кэмпбелл готовится стать матерью

Наоми Кэмпбелл готовится стать матерью. Знаменитость не останавливает отсутствие мужа. Наоми уверена, что роль матери ей полностью подходит и она сможет с этим

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости