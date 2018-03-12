Элитная палата с шеф-поваром и маникюром: Лобода будет рожать в Лос-Анжелесе

В прессе появились данные, что популярная украинская певица Светлана Лобода готовится к рождению второго ребёнка. У артистки уже есть шестилетняя дочь Евангелина от первого брака с Андреем Царём. Отцовство второго ребёнка причисляют солисту немецкой рок-группы Rammstein 55-летнему Тиллю Линдеманну.

Ирина Летинская

Однако это слухи, а точной информации не имеется. По имеющимся данным, у Светланы Лободы уже седьмой месяц. Она официально 11 марта заявила в Сети, что временно в отпуске – ради записи нового альбома и шоу, которое будет представлено в октябре, а также рождения ребёнка. Пол будущего малыша артистка не уточняла, как и не подтверждала сведения о том, кто именно является его отцом.По словам Сергея Васильевича, отца Светланы Лободы, он также об этом пока ничего не знает. Отца ребёнка певица с ним не познакомила, хотя мужчина подчёркивает, что будет согласен абсолютно с любым выбором дочки. Скорее всего, воспитанием займутся именно бабушка с дедушкой. Сергей Васильевич отметил, что дочь собирается вернуться к работе не позже, чем через пару месяцев, поскольку является трудоголиком и не сможет просто сидеть с ребёнком.Сейчас исполнительница собирается улететь в Лос-Анджелес, где в мае и должен появиться на свет малыш. Рожать она будет в элитной клинике с шеф-поваром и маникюром. Там у всех мам, которым обычно являются популярные артистки, вроде Мадонны и Виктории Бекхэм, трёхкомнатные палаты и максимальный комфорт. За такие условия нужно будет заплатить 4 миллиона рублей.Поклонники Светланы Лободы поражены известием о том, что у неё будет второй ребёнок. Они посоветовали артистке побольше времени всё-таки пробыть с ним, а не резко возвращаться с шоу в октябре месяце. Люди считают, что даже артистки должны помнить о семье, а не уделять всё своё время творчеству.В то же время, некоторые интернет-пользователи провели аналогию. Светлана Лобода в прошлом была участницей известного женского музыкального коллектива «ВИА Гра», как и некоторые другие популярные певицы, сейчас выступающие сольно. Если в карьере у артисток всё идёт достаточно неплохо, то на личном фронте не всё так гладко у части из них. «Рожают от разных мужчин и остаются с детьми на руках», - указали поклонники, припомнив, в частности, такой случай с Анной Седоковой. Своеобразное «проклятие ВИА Гры», как считают интернет-пользователи, может снова коснуться Светланы Лободы. Они посоветовали ей быть осторожнее и понадеялись, что сын или дочка всё-таки будут воспитываться в семье.