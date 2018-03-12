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| | Родители Светланы Лободы не знают, кто является отцом ее будущего ребенка

Родители Светланы Лободы не знают, кто является отцом ее будущего ребенка

Сегодня, 16:52
Украинская певица Светлана Лобода держит в строжайшем секрете имя своего любовника, от которого забеременела. Кто является отцом будущего ребенка солистки не знают даже ее родители.

Родители Светланы Лободы не знают, кто является отцом ее будущего ребенка

 

Светлана Лобода официально заявила о своей беременности. До этого ходили только слухи по этому поводу. Вокалистка старалась никому не рассказывать о своем «интересном положении», но папарацци давно обо всем догадались. Солистка находится на седьмом месяце беременности и временно уходит со сцены. Светлана Лобода желает долго отдыхать. Отец артистки заявил, что не знает имени любовника дочери, но поддержит любой ее выбор, поскольку певица с детства отличалась превосходным вкусом и не свяжется с проходимцем.

Светлана Лобода собирается порадовать публику своими выступлениями через несколько месяцев после родов, поскольку не представляет свою жизнь без сцены, зрителей, аплодисментов, восторга и прочей суеты. Сейчас звезда воспитывает дочь Евангелину. Девочка с радостью ожидает пополнения в семье.
Домбровский Сергей
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