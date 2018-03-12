Родители Светланы Лободы не знают, кто является отцом ее будущего ребенка

Украинская певица Светлана Лобода держит в строжайшем секрете имя своего любовника, от которого забеременела. Кто является отцом будущего ребенка солистки не знают даже ее родители.

Домбровский Сергей

Светлана Лобода официально заявила о своей беременности. До этого ходили только слухи по этому поводу. Вокалистка старалась никому не рассказывать о своем «интересном положении», но папарацци давно обо всем догадались. Солистка находится на седьмом месяце беременности и временно уходит со сцены. Светлана Лобода желает долго отдыхать. Отец артистки заявил, что не знает имени любовника дочери, но поддержит любой ее выбор, поскольку певица с детства отличалась превосходным вкусом и не свяжется с проходимцем.Светлана Лобода собирается порадовать публику своими выступлениями через несколько месяцев после родов, поскольку не представляет свою жизнь без сцены, зрителей, аплодисментов, восторга и прочей суеты. Сейчас звезда воспитывает дочь Евангелину. Девочка с радостью ожидает пополнения в семье.