Ушел из жизни отечественный актер Олег Табаков

12 марта ушел из жизни легендарный отечественный актер театра и кино Олег Табаков. Смерть настигла артиста на 83-м году жизни.

Анна Котова

Пресс-служба МХТ имени Чехова проинформировала общественность, что 12 марта умер всеми любимый и легендарный актер Олег Табаков. Отметим, что последние несколько месяцев своей жизни знаменитость не приходил в себя. Врачи ничего не обещали родственникам артиста. Близкие до последнего надеялись на лучшее, тем самым не решаясь отключить актера от аппаратов жизнеобеспечения. Однако сегодня у него случился сердечный приступ, который и привел к летальному исходу. Представитель театра принес свои соболезнования семье артиста.Напоминаем, что 27 ноября прошлого года Олега Табакова привезли в клинику в реанимационное отделение. Ему там в экстренном порядке сделали операцию, однако состояние артиста не улучшилось.