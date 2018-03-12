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| | Ушел из жизни отечественный актер Олег Табаков

Ушел из жизни отечественный актер Олег Табаков

Сегодня, 16:46
12 марта ушел из жизни легендарный отечественный актер театра и кино Олег Табаков. Смерть настигла артиста на 83-м году жизни.

Ушел из жизни отечественный актер Олег Табаков

 

Пресс-служба МХТ имени Чехова проинформировала общественность, что 12 марта умер всеми любимый и легендарный актер Олег Табаков. Отметим, что последние несколько месяцев своей жизни знаменитость не приходил в себя. Врачи ничего не обещали родственникам артиста. Близкие до последнего надеялись на лучшее, тем самым не решаясь отключить актера от аппаратов жизнеобеспечения. Однако сегодня у него случился сердечный приступ, который и привел к летальному исходу. Представитель театра принес свои соболезнования семье артиста.

Напоминаем, что 27 ноября прошлого года Олега Табакова привезли в клинику в реанимационное отделение. Ему там в экстренном порядке сделали операцию, однако состояние артиста не улучшилось.
Анна Котова
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