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| | Нюша отменила концерт в Екатеринбурге и Тюмени

Нюша отменила концерт в Екатеринбурге и Тюмени

Сегодня, 16:43
Выступления Нюши, назначенные на 14 и 15 февраля, не состоятся по «независимым техническим причинам». Жители Екатеринбурга и Тюмени пока не смогут встретится с кумиром. Примечательно, что пиар-директор исполнительницы Денис Воробьев узнал об этом из СМИ.

Нюша отменила концерт в Екатеринбурге и Тюмени

 

14 марта в Тюмени в ДК «Нефтяник» должен был состояться концерт популярной российской певицы Нюши, а 15 марта исполнительница должна была приехать с программой «Девять жизней» в Екатеринбург. Недавно в Сети появилась информация об отмене концертов из-за технических неполадок. В агентстве «Аквамарин-Арт» отказались комментировать ситуацию, а продюсер и отец певицы Владимир Шурочкин сообщил, что ничего такого не слышал.

Пиар-директор исполнительницы Денис Воробьев узнал об отмене выступлений от представителей СМИ, после чего подтвердил информацию, указав также на технические причины. Пока неизвестно, будут ли перенесены концерты.
Виктория Озерова
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