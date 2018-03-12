Нюша отменила концерт в Екатеринбурге и Тюмени

Выступления Нюши, назначенные на 14 и 15 февраля, не состоятся по «независимым техническим причинам». Жители Екатеринбурга и Тюмени пока не смогут встретится с кумиром. Примечательно, что пиар-директор исполнительницы Денис Воробьев узнал об этом из СМИ.

Виктория Озерова

14 марта в Тюмени в ДК «Нефтяник» должен был состояться концерт популярной российской певицы Нюши, а 15 марта исполнительница должна была приехать с программой «Девять жизней» в Екатеринбург. Недавно в Сети появилась информация об отмене концертов из-за технических неполадок. В агентстве «Аквамарин-Арт» отказались комментировать ситуацию, а продюсер и отец певицы Владимир Шурочкин сообщил, что ничего такого не слышал.Пиар-директор исполнительницы Денис Воробьев узнал об отмене выступлений от представителей СМИ, после чего подтвердил информацию, указав также на технические причины. Пока неизвестно, будут ли перенесены концерты.