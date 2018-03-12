Анфиса Чехова назвала признаки настоящего мужчины

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала своим поклонницам, по каким признакам найти настоящего мужчину. По ее мнению, главная ошибка женщин в том, что при выборе спутника жизни они ориентируются на внешние признаки мужчин.

Телеведущая Анфиса Чехова поделилась со своими подписчицами в Instagram пониманием того, кто такой настоящий мужчина и как его можно определить. Как упомянула Чехова, женщины часто совершают ошибку, ориентируясь при выборе спутника жизни на его внешние данные или на угрюмость, брутальность, умение драться за честь дамы или отжиматься более сотни раз. Не в этом настоящая мужская сила, говорит телеведущая.В первую очередь, настоящий мужчина относится к женщине уважительно. При этом, он не боится ответственности и не избегает объяснений, если они требуются. Анфиса Чехова настаивает, что настоящий мужчина хорошо относится к своим родителям и детям. Капризы своей женщины он воспринимает снисходительно, сам не обидчив и не мстителен.Вместе с этим, телеведущая говорит о том, что такого мужчину привлекают именно настоящие женщины – женственные, манящие, обладающие «женской энергией» и способностью искренне любить.