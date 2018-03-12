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| | Варнава показала всю суть женщины

Варнава показала всю суть женщины

Сегодня, 16:41
Екатерина Варнава, публикующая в своем Instagram не только собственные фото, но и видеозаписи, которые, по ее мнению, могут быть интересны пользователям, разместила на этот раз отрывок из очередного юмористического выпуска. В сюжете рассказывается о свадьбе, на которой за одним столиком присутствуют три подруги - Варнава, Скулкина и Кравченко. Невеста с трудом уворачивается от выскакивающего из-за кулис жениха, который с криком: «Уберите от меня эту т...!» скрывается за дверью. Следом за ним из-за кулис выбегает лошадь и следует тем же маршрутом. Подруги за столом немедленно начинают обсуждать, кого же имел ввиду жених, и с подачи Екатерины Варнавы соглашаются с мнением, что явно невесту. Девушки отмечают, что изначально жених и невеста не подходили друг другу, и, вообще, свадьба явно "по залету".

 

Варнава показала всю суть женщины

 

В подписи к ролику Екатерина задала вопрос пользователям - обсуждают ли они на свадьбах жениха и невесту, и призналась, что сама этого не делает. Подписчики не поверили Варнаве, а некоторые спокойно сознались, что позволяют себе подобные высказывания, в зависимости от того, кем им приходятся молодожены. Иные отметили, что пока еще не бывали на свадьбах, а девчонки молодцы - придумали позитивную сценку, в которой хорошо видна истинная женская суть. По традиции, поклонники написали немало комплиментов Екатерине, не упустив момент, чтобы еще раз обсудить ее обновленную внешность.

Напомним, что Екатерина Варнава в последнее время увлеклась изменениями собственной внешности. Достаточно лишь сравнить фотографии артистки, сделанные несколько лет назад и ее свежие снимки, чтобы понять, насколько разительны отличия. Теперь у Екатерины даже совершенно иной овал лица. Так как сейчас среди звезд в моде «утонченность», то они исправляют скулы и подбородок, чтобы добиться нужного эффекта. Варнава не стала исключением.

Злые языки поговаривают, что знаменитость «подправила» свой выдающийся нос. Но вот, что совершенно очевидно, так это то, что теперь Екатерина стала блондинкой, сделав современное окрашивание, а также осуществила свою давнюю мечту, примерив на себя образ сероглазой блондинки вместо яркой кареглазой брюнетки. Не все фанаты одобрили новый имидж своей любимицы, заметив, что в погоне за всеми этими изменениями Варнава перестала быть самой собой, утратила некую прелестную «изюминку», приблизившись к идеалу, но в какой-то степени став «как все».
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