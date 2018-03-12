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| | Регина Тодоренко рассказала, что на самом деле связывает ее с Владом Топаловым

Регина Тодоренко рассказала, что на самом деле связывает ее с Владом Топаловым

Сегодня, 16:21
Регина Тодоренко в новом интервью в очередной раз опровергла слухи о романе с Владом Топаловым. Недавно ведущая намекнула, что она и российский исполнитель просто создают новый проект.

Регина Тодоренко рассказала, что на самом деле связывает ее с Владом Топаловым

 

Уже несколько месяцев в СМИ и Сети ходят слухи о романе Регины Тодоренко и Влада Топалова. В последнее время звезды публикуют много совместных фото, но ведущая все равно отрицает факт, что их связывает что-то, кроме работы. В личном микроблоге Тодоренко отметила, что пока ей «приписывают» новый роман и беременность, они с Владом создают «кое-что более интересное», хотя поклонники не очень верят в то, что между звездами ничего нет. В интервью ведущая подтвердила, что, кроме совместных проектов, ее с российским исполнителем ничего не связывает.

Регина Тодоренко уверена, что зрители спектакля «Заложи жену в ломбард» после их столь убедительной игры просто перенесли ее с Топаловым сценическую любовь в реальную жизнь.
Виктория Озерова
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