Регина Тодоренко рассказала, что на самом деле связывает ее с Владом Топаловым

Регина Тодоренко в новом интервью в очередной раз опровергла слухи о романе с Владом Топаловым. Недавно ведущая намекнула, что она и российский исполнитель просто создают новый проект.

Виктория Озерова

Уже несколько месяцев в СМИ и Сети ходят слухи о романе Регины Тодоренко и Влада Топалова. В последнее время звезды публикуют много совместных фото, но ведущая все равно отрицает факт, что их связывает что-то, кроме работы. В личном микроблоге Тодоренко отметила, что пока ей «приписывают» новый роман и беременность, они с Владом создают «кое-что более интересное», хотя поклонники не очень верят в то, что между звездами ничего нет. В интервью ведущая подтвердила, что, кроме совместных проектов, ее с российским исполнителем ничего не связывает.Регина Тодоренко уверена, что зрители спектакля «Заложи жену в ломбард» после их столь убедительной игры просто перенесли ее с Топаловым сценическую любовь в реальную жизнь.