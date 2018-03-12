Фанаты советуют Панину учить русский язык

Поклонники российского актера Алексея Панина, уличившие его в неграмотности, настоятельно советуют лучше выучить правила русского языка. Критические замечания посыпались на актера после публикации недавнего рекламного поста в Instagram, где он допустил ошибку.

После недавнего рекламного поста в Instagram, в котором актер Алексей Панин допустил ошибку (в слове «помощь» не дописал мягкий знак), на него посыпалась критика со стороны фолловеров. Артиста начали обвинять в безграмотности и предлагали лучше выучить правила русской речи прежде, чем ее использовать.В последнее время со страницы актера часто начали появляться фото и видео с 10-летней дочерью Панина Нюсей. На одном из последних девочка играет с игрушками, также есть снимок с тюльпанами и поздравлениями от ее отца с праздником 8-го марта. По общему настроению публикаций отец с дочерью кажется дружной и веселой семьей, однако одно из опубликованных видео в марте этого года все же чуть не привело к скандалу. Панин, которого СМИ нередко причисляют к звездам-алкоголиками, снял видео, на котором его дочь прогуливается с детской магазинной тележкой, заполненной спиртными напитками.