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Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

Дочь балерины заметно повзрослела.

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| | Анастасия Волочкова обнародовала «покаянное» письмо бывшего водителя

Анастасия Волочкова обнародовала «покаянное» письмо бывшего водителя

Сегодня, 15:54
Пока Анастасия Волочкова на гастролях в Прибалтике, в Москве прошло первое слушание по делу ее бывшего водителя. По словам балерины, он и его жена обвинили ее в богатстве, отметив, что у таких людей необходимо красть, в то время как экс-служащий написал Волочковой «покаянное» письмо.

Анастасия Волочкова обнародовала «покаянное» письмо бывшего водителя

 

В личном микроблоге в Instagram Анастасия Волочкова рассказывает о гастролях в Прибалтике и одновременно о суде над ее бывшим водителем, который украл у балерины крупную сумму. Находясь в Клайпеде, Волочкова получила от него письмо, в котором экс-служащий извинился за содеянное и попросил о встрече. В то же время прошло первое заседание суда, на котором, по словам пострадавшей, экс-водитель и его супруга обвинили балерину в богатстве.

Анастасия Волочкова обнародовала «покаянное» письмо бывшего водителя

 

Пользователи негативно отреагировали на публикацию. Многих возмутил тот факт, что Волочкова обнародовала письмо без согласия адресанта. Некоторые попросили балерину «не грузить» их своими проблемами.
Виктория Озерова
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