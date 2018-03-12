Анастасия Волочкова обнародовала «покаянное» письмо бывшего водителя

Пока Анастасия Волочкова на гастролях в Прибалтике, в Москве прошло первое слушание по делу ее бывшего водителя. По словам балерины, он и его жена обвинили ее в богатстве, отметив, что у таких людей необходимо красть, в то время как экс-служащий написал Волочковой «покаянное» письмо.

В личном микроблоге в Instagram Анастасия Волочкова рассказывает о гастролях в Прибалтике и одновременно о суде над ее бывшим водителем, который украл у балерины крупную сумму. Находясь в Клайпеде, Волочкова получила от него письмо, в котором экс-служащий извинился за содеянное и попросил о встрече. В то же время прошло первое заседание суда, на котором, по словам пострадавшей, экс-водитель и его супруга обвинили балерину в богатстве.

Виктория Озерова

Пользователи негативно отреагировали на публикацию. Многих возмутил тот факт, что Волочкова обнародовала письмо без согласия адресанта. Некоторые попросили балерину «не грузить» их своими проблемами.