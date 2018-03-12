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| | «Жрать надо меньше»: Лена Миро прокомментировала «беременность» Ксении Бородиной

«Жрать надо меньше»: Лена Миро прокомментировала «беременность» Ксении Бородиной

Сегодня, 15:44
Поклонница сети LiveJournal и блогер Лена Миро не осталась в стороне обсуждаемой темы в Интернете и звездной тусовки, и решила также прокомментировать «беременность» звезды «Дом-2» Ксении Бородиной.

«Жрать надо меньше»: Лена Миро прокомментировала «беременность» Ксении Бородиной

 

По словам Лены Миро существует определенный тип девушек, которые рожают от всех мужчин, с кем имеют отношения. Блогер отнесла к их числу и Ксению Бородину, поэтому не удивительно, что поклонники подозревают телеведущую в беременности после последнего снимка Бородиной в белом платье в пол.

«Жрать надо меньше»: Лена Миро прокомментировала «беременность» Ксении Бородиной



Лена Миро считает, что знаменитости стоит больше внимания обратить на свою внешность и фигуру, а также прекратить употреблять вредную пищу в больших количества. Тогда и не возникнут подобных слухов о третьей беременности звезды.
Светлана Славянская
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