«Жрать надо меньше»: Лена Миро прокомментировала «беременность» Ксении Бородиной

Поклонница сети LiveJournal и блогер Лена Миро не осталась в стороне обсуждаемой темы в Интернете и звездной тусовки, и решила также прокомментировать «беременность» звезды «Дом-2» Ксении Бородиной.

По словам Лены Миро существует определенный тип девушек, которые рожают от всех мужчин, с кем имеют отношения. Блогер отнесла к их числу и Ксению Бородину, поэтому не удивительно, что поклонники подозревают телеведущую в беременности после последнего снимка Бородиной в белом платье в пол.

Светлана Славянская

Лена Миро считает, что знаменитости стоит больше внимания обратить на свою внешность и фигуру, а также прекратить употреблять вредную пищу в больших количества. Тогда и не возникнут подобных слухов о третьей беременности звезды.