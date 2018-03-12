ВВС США зафиксировали полет НЛО-алмаза: Мнение Уоринга, отчет Go Fast

Мнения

ВВС США зафиксировали полет НЛО-алмаза: Мнение Уоринга, отчет Go Fast

Уоринг выложил секретные снимки НЛО.

Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

От Редактора

Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

Дочь балерины заметно повзрослела.

Сюжеты :

Антивирус Касперского обнаружил «не убиваемый» вирус Фанаты словили Бузову на онанизме Поклонники Олега Табакова вспоминают 5 лучших фильмов с его участием Анфиса Чехова назвала признаки настоящего мужчины Apple может выпустить бюджетный MacBook уже этим летом Фанаты советуют Панину учить русский язык Анастасия Волочкова обнародовала «покаянное» письмо бывшего водителя Эксперты: 18 марта огромный астероид приблизится к Земле СБУ провело обыски у журналистов, поддерживающих страну-агрессора «Его время прошло»: Немецкий политик рассказал об отношении к Порошенко в ФРГ В Мордовии слепую женщину довели до слез продавцы магазина "Дом-2": Маргарита Овсянникова пообещала больше не разочаровывать фанатов
| | Пышнотелая модель из США снялась полуголой для пригласительных

Пышнотелая модель из США снялась полуголой для пригласительных

Сегодня, 15:48
Знаменитая модель для одежды «plus-size» Эшли Грэм снялась в нижнем белье для пригласительных в честь «очень сексуального мероприятия». Недавно модель получила награду за собственный вклад продвижение идей бодипозитива и равенства в модельном бизнесе.

Пышнотелая модель из США снялась полуголой для пригласительных

 

30-летняя пышнотелая модель «plus-size» Эшли Грэм опубликовала в своем аккаунте в Instagram пригласительные на мероприятие, для которых снялась в одном нижнем белье. В подписи к публикации модель упомянула, что мероприятие обещает быть «очень сексуальным».

Не так давно Грэм была награждена за продвижение идей бодипозитива и равенства людей любого телосложения в сфере модельного бизнеса. Во время церемонии награждения модель сообщила, что неуверенность из-за «неправильного» внешнего вида оказывает огромное влияние на самооценку женщин, причем, это касается не только мира высокой моды.

Эшли Грэм начала свою модельную карьеру в 2001 году. В 2016 году она стала первой пышнотелой моделью, которая оказалась на обложке журнала спортивной моды Sports Illustrated Swimsuit Issue.
Новости по теме
Пышнотелая модель Эшли Грэм показала себя без макияжа
Пышнотелая модель Эшли Грэм показала себя без макияжа

Знаменитая пышнотелая модель Эшли Грэм не стесняется не только своего тела, но и лица. И правильно делает, считают поклонники, ведь Эшли выглядит прекрасно

Модель plus-size Эшли Грэм снялась в откровенной фотосессии
Модель plus-size Эшли Грэм снялась в откровенной фотосессии

Знаменитая plus-size модель Эшли Грэм приняла участие в фотосъемке для глянца, в котором позировала полностью обнаженной.

Модель plus-size Эшли Грэм снялась для Glamour с пальмовыми листьями
Модель plus-size Эшли Грэм снялась для Glamour с пальмовыми листьями

Фотомодель формата plus-size Эшли Грэм устроила фотосессию для журнала моды Glamour на фоне морских волн в белом откровенном купальнике и с листьями

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости