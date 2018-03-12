Пышнотелая модель из США снялась полуголой для пригласительных

30-летняя пышнотелая модель «plus-size» Эшли Грэм опубликовала в своем аккаунте в Instagram пригласительные на мероприятие, для которых снялась в одном нижнем белье. В подписи к публикации модель упомянула, что мероприятие обещает быть «очень сексуальным».
Не так давно Грэм была награждена за продвижение идей бодипозитива и равенства людей любого телосложения в сфере модельного бизнеса. Во время церемонии награждения модель сообщила, что неуверенность из-за «неправильного» внешнего вида оказывает огромное влияние на самооценку женщин, причем, это касается не только мира высокой моды.
Эшли Грэм начала свою модельную карьеру в 2001 году. В 2016 году она стала первой пышнотелой моделью, которая оказалась на обложке журнала спортивной моды Sports Illustrated Swimsuit Issue.